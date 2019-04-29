Боевик "Черный Ленин" насмешил сети заявлением о паспортах Путина: видео

Боевик так называемой "ДНР" Бенесса Айо по кличке "Черный Ленин" насмешил сеть своим заявлением по поводу решения президента России Владимира Путина выдавать российское гражданство жителям оккупированного Донбасса.

Он считает, что Россия должна заботиться о "своих гражданах, не зависимо от места их проживания". При этом боевик считает, что наличие российского гражданства для этого у жителей Донбасса не должно быть обязательным.

В своем обращении боевик заявил, что "Россия должна срочно модернизировать дышащие на ладан заводы и организовать сбыт высококлассной продукции на Донбассе.

"Россия должна компенсировать жителям ту кровь, которую мы пролили и продолжаем проливать в её геополитических интересах", - отметил "Черный Ленин".





Ранее "Черный Ленин" выдал безумный монолог про Украину и Керченский пролив.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевик по кличке "Черный Ленин" выдал спич с критикой главарей ДНР и жизни в оккупации.