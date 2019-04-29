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Опасно для жизни: в Украине сделали важное замечание о выдаче на Донбассе паспортов РФ

понедельник, 29 апреля 2019, 16:58
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Министерству иностранных дел Украины стоит сообщить гражданам Российской Федерации об опасности пребывания на территории оккупированных районов Донбасса.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его словам, такое заявление поможет избежать прихода на Донбасс войск РФ для "защиты граждан России".

"Я считаю, что сегодня уже надо делать официальное заявление Министерства иностранных дел Украины, что пребывание граждан РФ на территории ОРДЛО опасно для их жизни и здоровья, и рекомендовать им покинуть территорию. Это будет предохранителем, чтобы завтра войска РФ не пришли защищать граждан РФ на территорию ОРДЛО", – отметил Грымчак.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", страны ЕС и США осудили указ российского президента Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.

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