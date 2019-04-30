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Не хватает свастики: появилась мощная видеопародия на репетицию в Питере парада Победы

вторник, 30 апреля 2019, 15:53
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В сети появилась удачная пародия на репетицию в Санкт-Петербурге парада Победы, который пройдет 9 мая.

Ее опубликовал волонтер Роман Бурко в Facebook.

"Россияне, у вас там скандал намечается. На подготовке ко Дню Победы в Санкт-Петербурге'2019 девушки из МЧС России идут с повязками, которые ветераны могут принять за свастики Третьего Рейха. Могут и в атаку пойти на парадный строй. Сделал кавер, чтоб понятнее было. Может вместо того, чтобы на российских каналах транслировать фейки об Украине, занялись бы своими нацистскими парадами?" – подписал видеопародию он.

Отметим, что оригинал видео девичьего марша вызвал волну возмущения. В комментариях пользователи отмечают, что форма девушек похожа на фашистскую.

Как сообщал "Апостроф", ранее на репетиции парада в Москве показали мощное оружие.

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