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Украину в мае накроют сильные магнитные бури: инфографика

вторник, 30 апреля 2019, 10:18
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В мае жителей Украины ожидают сразу несколько магнитных бурь.

Соответствующий график магнитных бурь на май составили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

По данным специалистов, метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание 1, 2 и 7 мая. В эти дни магнитные возбуждения будут близки к магнитной буре первого уровня G1.

Напомним, что в марте 2019 года Украину накрыли 12 магнитных бурь, которые неблагоприятно могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что израильский космический аппарат Beresheet совершил маневр по переходу на орбиту вокруг Луны и сделал снимки с обратной стороны естественного спутника.

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