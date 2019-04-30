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В России вспыхнул масштабный пожар на рынке: опубликованы жуткие видео

вторник, 30 апреля 2019, 10:50
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В российском городе Пятигорск на рынке "Бетта-21" возник масштабный пожар. В сети очевидцы активно публикуют видеоролики с места происшествия.

По предварительным данным, изначально загорелся шинный центр. Пока нет информации о том, есть ли пострадавшие во время возгорания.

На опубликованных роликах в сети видно, что пламя охватило почти всю территорию рынка. Клубы дыма видно на большом расстоянии.

Правоохранители устанавливают, по какой причине мог загореться рынок.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессе, во дворе Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 году вследствие пожара погибли 48 человек и пострадали более 200, преимущественно участников местного "Антимайдана", построили шашлычную.

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