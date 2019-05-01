Известный украинский писатель предложил замену акции "Бессмертный полк"

Писатель Андрей Курков предложил украинцам провести альтернативную акцию российскому "Бессмертному полку" – пройти по улицам городов страны с портретами погибших на Донбассе украинских героев, а также с фото украинских узников Кремля.

Свою позицию известный автор озвучил у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что правительство страны-агрессора уже профинансировало из бюджета проведение в Киеве акции в честь ветеранов Второй мировой войны, и к этой инициативе уже традиционно присоединился один из крупнейших украинских телеканалов.

"Телеканал "Интер" от имени "Союза (умерших) ветеранов" настойчиво зовет телезрителей принять 9 мая участие в российской акции "Бессмертный полк", на которую деньги выделяет правительство РФ. В Киеве. Сбор в парке Славы. А может надо пройтись по городам Украины не с портретами погибших за страну, которой больше нет, а с портретами погибших за Украину на Донбассе, с портретами пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами похищенных и спрятанных в тюрьмах РФ украинских граждан?" - написал Курков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото репетиции парада ко Дню победы 9 мая в Москве. Пользователи в комментариях к постам с фото прокомментировали, что форма участников парада похожа на ту, которую носили нацисты Третьего рейха – строгая черная одежда с красными повязками на рукавах.