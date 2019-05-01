RU   UA   EN  

среда, 1 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

1 мая

16:34
Известный украинский писатель предложил замену акции "Бессмертный полк"
16:16
Журналистка указала на важный нюанс в указе Путина о паспортах для Донбасса
16:10
В Украине с 1 мая подешевел газ: сколько надо платить за кубометр
15:55
​В Украине начали действовать обновленные правила техосмотра авто
15:55
На празднике 1 мая в Крыму коммунисты устроили "бунт": опубликованы фото
15:42
Украина подписала важный военный контракт с Турцией: фото
15:25
Еще не сезон: россиянин показал фото пляжа в Алуште
15:10
Стало известно о свадьбе в Италии сына Авакова: фото виллы
14:50
Путин подписал указ о гражданстве для жителей Донбасса и Крыма
14:40
Остановите этот фарш: появились яркие фото и видео "монстраций" в России
14:28
​Синоптик дала новый прогноз по дождям в Украине
14:12
В России задержали всемирно известного фотографа по громкому обвинению: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известный украинский писатель предложил замену акции "Бессмертный полк"

среда, 01 мая 2019, 16:34
переглянути новину українською

Писатель Андрей Курков предложил украинцам провести альтернативную акцию российскому "Бессмертному полку" – пройти по улицам городов страны с портретами погибших на Донбассе украинских героев, а также с фото украинских узников Кремля.

Свою позицию известный автор озвучил у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что правительство страны-агрессора уже профинансировало из бюджета проведение в Киеве акции в честь ветеранов Второй мировой войны, и к этой инициативе уже традиционно присоединился один из крупнейших украинских телеканалов.

"Телеканал "Интер" от имени "Союза (умерших) ветеранов" настойчиво зовет телезрителей принять 9 мая участие в российской акции "Бессмертный полк", на которую деньги выделяет правительство РФ. В Киеве. Сбор в парке Славы. А может надо пройтись по городам Украины не с портретами погибших за страну, которой больше нет, а с портретами погибших за Украину на Донбассе, с портретами пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами похищенных и спрятанных в тюрьмах РФ украинских граждан?" - написал Курков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото репетиции парада ко Дню победы 9 мая в Москве. Пользователи в комментариях к постам с фото прокомментировали, что форма участников парада похожа на ту, которую носили нацисты Третьего рейха – строгая черная одежда с красными повязками на рукавах.

Новости

1 мая

16:34
Известный украинский писатель предложил замену акции "Бессмертный полк"
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Удивительная нежность: в киевском парке распустилась сакура, заворажива­ющие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: