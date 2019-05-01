RU   UA   EN  

среда, 1 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 мая

03:34
Смерть в оккупации: житель Луганска рассказал о новых "традициях" похорон
02:28
Даешь крепостное право: сети насмешила идея декоммунизации россиянами Крыма
01:26
Ученые создали компьютер, который видит будущее
00:27
В России назвали грозное имя идеального куратора для боевиков на Донбассе
00:23
Комнату пожирает рак: сети впечатлили страшные фото больницы в России

30 апреля

23:58
ЧП на Ровенской АЭС: появились данные об угрозе для людей, видео
23:55
Тоттенхэм Хотспур - Аякс: видео гола
23:51
В Киеве вооруженный "герой парковки" угрожал прохожим: фото
23:50
Лига чемпионов: "Аякс" сотворил очередную громкую сенсацию
23:34
В Киеве произошло страшное ЧП с подростком
23:21
Путин со скандалом сменил посла в Беларуси
22:52
Facebook получит абсолютно новый дизайн: фото и видео презентации
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Смерть в оккупации: житель Луганска рассказал о новых "традициях" похорон

среда, 01 мая 2019, 03:34
переглянути новину українською

Из-за нищеты во временно оккупированном Луганске ввели новую "традицию" похорон.

На временно оккупированной территории отказываются от привычного традиционного обряда. Так, сейчас вынос тела происходит даже не из дома, а из морга, больницы или похоронного агентства. Делается это для того, чтобы сократить количество приглашенных гостей. О смерти сообщают позже, после похорон. И тоже именно с этой целью.

Все деньги чаще тратятся на памятник для умершего. Причем, зачастую, пенсионеры заказывают памятник и для еще живого себя, без фото и даты. Причем, для многих это такая роскошная сумма, что сам процесс установки памятника и тротуарной плитки это чуть ли не праздник. Старушки приносят на кладбище торт, чтобы накормить строителей, носят им обеды, стоят рядом.

А еще появилась традиция заказывать уборку могилы теми, кто это сделать сам не может. Это стоит от 500 рублей (около 200 гривен). Покраска металлического надгробия – от 1000 рублей (около 400 гривен), ограды – 2000 рублей (около 800 гривен).

Как сообщал "Апостроф", ранее в Луганске прогремел мощный взрыв.

Новости

1 мая

03:34
Смерть в оккупации: житель Луганска рассказал о новых "традициях" похорон
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Удивительная нежность: в киевском парке распустилась сакура, заворажива­ющие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: