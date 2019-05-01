Смерть в оккупации: житель Луганска рассказал о новых "традициях" похорон

Из-за нищеты во временно оккупированном Луганске ввели новую "традицию" похорон.

На временно оккупированной территории отказываются от привычного традиционного обряда. Так, сейчас вынос тела происходит даже не из дома, а из морга, больницы или похоронного агентства. Делается это для того, чтобы сократить количество приглашенных гостей. О смерти сообщают позже, после похорон. И тоже именно с этой целью.

Все деньги чаще тратятся на памятник для умершего. Причем, зачастую, пенсионеры заказывают памятник и для еще живого себя, без фото и даты. Причем, для многих это такая роскошная сумма, что сам процесс установки памятника и тротуарной плитки это чуть ли не праздник. Старушки приносят на кладбище торт, чтобы накормить строителей, носят им обеды, стоят рядом.

А еще появилась традиция заказывать уборку могилы теми, кто это сделать сам не может. Это стоит от 500 рублей (около 200 гривен). Покраска металлического надгробия – от 1000 рублей (около 400 гривен), ограды – 2000 рублей (около 800 гривен).

Как сообщал "Апостроф", ранее в Луганске прогремел мощный взрыв.