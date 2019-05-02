На Запорожье прошел сильный град: видео

В четверг, 2 мая, в Запорожской области прошел сильный град.

Об этом сообщает портал "Вместе".

Отмечают, что природное явление накрыло область в ночь с 1 на 2 мая. В городе Токмак прошел сильный град, размером с пять и десять копеек.

"Продолжалась непогода чуть более 20-ти минут, говорят очевидцы. Ледяной крошкой засыпало улицы и огороды. Местные жители такому явлению не удивились, но обрадовались, что погода решила "показать свой характер" именно ночью, иначе днем кому-то точно бы настучало по голове", - пишут в ресурсе.

Напомним, 30 апреля в оккупированном Донецке неожиданно разыгралась непогода, в городе прошли мощные осадки - дождь с градом.

Как сообщал "Апостроф", в Черновицкой области (город Сокиряны) в среду, 1 мая, выпал снег.