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В России выпал град размером с орех: опубликованы видео
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В России выпал град размером с орех: опубликованы видео

среда, 01 мая 2019, 10:29
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Во вторник, 30 апреля, в Ставропольском крае России выпал крупный град, который нанес серьезный ущерб посадкам.

Соответствующие видео публикуют очевидцы в социальных сетях.

В частности, градом накрыло село Ачикулак, Нефтекумского района.

"Все белое, все побито, ничего не будет у нас", – говорит на видео одна из местных жительниц.

Кроме того, о крупном граде, который уничтожил посадки, сообщают также жители села Покойного, Буденновского района.


Напомним, также во вторник, 30 апреля в оккупированном Донецке неожиданно разыгралась непогода, в городе прошли мощные осадки - дождь с градом.

Как ранее сообщал "Апостроф", до этого сильный град со снегом выпал в некоторых областях Украины вечером 28 апреля.

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