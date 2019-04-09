Война на Донбассе: появилось видео мощного взрыва на позициях боевиков

Появилось видео мощного взрыва в оккупированном боевиками Первомайске (Луганская область).

"5.04 в районе 23:40 ночи, на оккупированной территории в районе нп Кировск и Первомайск, произошел сильный взрыв с последующим за ним заревом. Взрыв был настолько сильный, и зарево было настолько ярким, что очень хорошо было слышно и отлично просматривалось с позиций ВСУ, расположенных на расстоянии 10-13 км", - сообщил волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

При этом, по словам волонтера, пока непонятно, что стало причиной взрыва.

"Кто приложил к этому руку: партизаны, третья сила, или сами оккупанты напились и где-то, что-то подпалили - пока нет информации", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", 18 февраля в Донецке прозвучали взрывы: местные жители слышали один в центре города, второй – на северной окраине.

Позже стало известно о реакции Кремля на серию взрывов в Донецке.