Шрамы войны: появились фото изуродованного Донбасса, снятые из космоса

В сети показали шокирующие кадры, изуродованного войной Донбасса.

Соответствующие фото, снятое журналистом Эльдаром Сарахманом, опубликовал фонд Вернись живым.

"Посмотрите, как кажется изуродованная войной земля украинского Донбасса. Земля, пропитанная кровью наших воинов. Глубокие воронки от снарядов, окопы и блиндажи - даже густые сорняки не могут скрыть шрамы войны. В течение пяти лет мы платим высокую цену за свою независимость. И не имеем права отступать, ведь эта война еще не выиграна", - говорится в подписи к снимкам.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ устроили разгром боевикам на Донбассе.

Кроме того, обиженные боевики на Донбассе неожиданно отомстили России. В частности, обиженные на кураторов из Москвы боевики ДНР начали чеканить памятные медали с надписью "Донбасс не Россия".