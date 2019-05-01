В США Зеленскому сделали опасное предупреждение по Донбассу

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер предупредил о серьезных последствиях для победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского в случае, если он уступит часть территорий России.

Об этом пишет венгерское издание Valasz Online.

"Понятно, что отношение к Зеленскому изменится очень быстро, если он предложит сделать это (отдать территории - прим. ред.). Он, по сути, сказал обратное. Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и он поддерживает процесс, который уже идет к этому", - отметил он.

По мнению Волкера, в обратном варианте, Зеленский отвернет от себя украинцев.

Подробнее об отношениях Украины и России при Зеленском, читайте в материале "Апострофа": Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины.