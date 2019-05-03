Под Днепром в лесу обнаружили развешанные на деревьях "трупы": фото

Пользователи в социальных сетях начали распространять фотографии "трупов", которые завернуты в пакеты и подвешены к деревьям вверх ногами в лесу Днепропетровской области.

Об этом сообщил ряд местных изданий.

Как позже выяснилось, таким образом экологические активисты из местного объединения "Крок до майбутнього" попытались достучаться до людей, которые, отдыхая на природе, оставляют после себя мусор.

На тот факт, что "трупы" ненастоящие, а все происходящее – акция, направленная на сохранение экологии и природы региона, указывают также таблички у них на груди с надписью.

"Он оставлял мусор в лесу", - говорится в записке.

Местные журналисты назвали инициативу активистов "психологической профилактикой загрязнения леса".

Как сообщал "Апостроф", в середине апреля около 50 человек собрались под популярной киевской концертной площадкой с требованиями к организаторам не звать в Украину российских артистов. В ходе протестов часть активистов принялась швырять петарды в охрану концертного зала, к месту прибыла полиция и задержала "самых буйных". Их предъявили подозрение в хулиганстве.