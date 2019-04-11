Массовая драка в Киеве на акции протеста против российских артистов: новые подробности и видео

Появились новые подробности массовой драки в Киеве, которая произошла возле концерт-холла Stereo Plaza.

Как стало известно "Громадському", около 40-50 человек здесь выступали против приезда российских исполнителей в Украину.

По данным пресс-службы Национальной полиции, в Голосеевское управление полиции доставили 11 человек, на троих составили административные протоколы.

Известно, что группа неизвестных здесь начала бросать петарды в сторону охраны, разрисовала фасад здания и скрылась.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 10 апреля, в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали прямо на дороге группу граждан.