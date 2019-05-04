Можно лепить снеговиков: появились фото и видео крупного града под Тернополем

3 мая под Тернополем на выпал обильный град.

Фото и видео аномальный осадков публикуют пользователи соцсетей.

"Замечательный май 2019 (.... 3.05.2019 с. Шляхтинци... выпал град, можно и снежную бабу лепить)", - комментируют очевидцы.

Так, "пасхальный" град засыпал дороги, улицы и дворы жителей Тернопольской области.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 3 мая, Украину накрыла мощный ливень с градом, в частности непогода разыгралась в Киеве и под Тернополем. Дождь с градом был настолько мощным, что казалось, что за окном идет не дождь, а снег.

Также сообщалось, до этого сильный град со снегом выпал в некоторых областях Украины вечером 28 апреля.

Помимо этого, в России выпал град размером с орех. Так, Во вторник, 30 апреля, в Ставропольском крае России выпал крупный град, который нанес серьезный ущерб посадкам.