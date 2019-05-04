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Украину накрыл мощный град с ливнями: опубликованы видео

суббота, 04 мая 2019, 07:34
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В пятницу, 3 мая, Украину накрыл мощный ливень с градом, в частности непогода разыгралась в Киеве и под Тернополем.

Соответствующие видео опубликованы в YouTube.

Так, дождь накрыл Тернопольскую область и Киев. Дождь с градом был настолько мощным, что кажется, будто за окном идет не дождь, а снег.

Напомним, также во вторник, 30 апреля в оккупированном Донецке неожиданно разыгралась непогода, в городе прошли мощные осадки - дождь с градом.

Как ранее сообщал "Апостроф", до этого сильный град со снегом выпал в некоторых областях Украины вечером 28 апреля.

Помимо этого, в России выпал град размером с орех. Так, Во вторник, 30 апреля, в Ставропольском крае России выпал крупный град, который нанес серьезный ущерб посадкам.

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