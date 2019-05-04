Последние дни Помпеи: опубликованы печальные фото из оккупированной Горловки

В оккупированной Горловке Донецкой области боевики закрыли для посещения местное кладбище, которое затем частично было накрыто селевыми потоками породы.

Об этом рассказал в своем аккаунте в Twitter блогер Necro Mancer.

Он отметил, что также по периметру кладбища установлено много мин, а в связи с тем, что район полностью контролируется боевиками, можно предположить, что именно они заминировали место погребения.

"Горловка, закрытое для посещения кладбище шахты Изотова. Селевые потоки породы с террикона уже почти закрыли крайние к дороге могилы. Дорога непроездная, слой породы уже около 1,5 метров. По периметру (а может и не только) всё утыкано минами", - отметил блогер.

На ситуацию обратил внимание и журналист Денис Казанский, сравнив ее с последними днями Помпеи.

"Последние дни Помпеи. Оползень террикона в шахтерском поселке", - написал он.

Пользователи в комментариях в очередной раз отметили циничность боевиков по отношению к мирным жителям и их низкий моральный облик, поскольку те, установив мины на кладбище, сами лишили себя доступа к месту захоронения бывших "товарищей по службе".

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист Денис Казанский опубликовал видео-репортаж из заброшенных и разрушенных заводов Лисичанска, Луганской области. В частности, он побывал на месте бывшего Лисичанского завода резино-технических изделий. В данный момент завод представляет собой руины, из которых местные жители добывают металлолом.