Как после атомной войны: известный журналист показал видео "вотчины" экс-регионалов на Донбассе

Журналист и блогер Денис Казанский опубликовал видео-репортаж из заброшенных и разрушенных заводов Лисичанска, Луганской области.

Видео размещено на Youtube канале Казанского.

Журналист побывал на месте бывшего Лисичанского завода резино-технических изделий. В данный момент завод представляет собой руины, из которых местные жители добывают металлолом.

"Денис Казанский передает привет избирателям Юрия Бойко из Лисичанска Луганской области. В этом городе еще до войны были закрыты и разрушены почти все промышленные предприятия, на которых раньше работали тысячи людей. И это не последствия боевых действий, а последствия "хозяйствования" местных элит из бывшей Партии регионов, а ныне Оппоблока", – говорится в подписи к видео.

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