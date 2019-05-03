Появились фото крестного хода "туристов" в оккупированном Крыму

Социальные сети активно обсуждают новые фотографии из оккупированного Крыма, где так называемые "зеленые человечки" прошли "крестным ходам" по Нижегородскому району полуострова.

На снимка, опубликованных пользователем RoksolanaToday&Крым25% ‏в Twitter, видно, как люди в военной форме несут церковные хоругви на территории оккупированного полуострова.

"Крестный ход в Нижнегорском районе. Такие нынче туристы у нас ходят", - говорится в подписи к публикации.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму члены общественной организации "Дворянское собрание" поднимут вопрос о переименовании улиц на полуострове, что насмешило пользователей сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали фото пейзажа в Армянске в оккупированном Россией Крыму, где произошла катастрофа на заводе "Крымский титан".