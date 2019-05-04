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В Запорожье грабитель-рецидивист изнасиловал водителя трамвая

суббота, 04 мая 2019, 01:36
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В Запорожье мужчина избил, изнасиловал и ограбил 40-летнюю женщину-водителя трамвая.

Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции.

В полиции со ссылкой на свидетельства пострадавшей, уведомили, что злоумышленник вошел в пустой вагон на одной из остановок и угрозами начал требовать остановить трамвай. После этого он набросился на нее с бутылкой, нанес несколько ударов по голове и изнасиловал, после чего также забрал с собой ее сумку и скрылся.

"После остановки мужчина начал бить женщину бутылкой по голове, отобрал у пострадавшей сумку с деньгами, после чего изнасиловал ее. Злоумышленника испугал посторонний шум, он выбежал из трамвая и скрылся", - отметили в полиции.

Женщина смогла описать грабителя, полиция оперативно установила его личность. Им оказался 33-летний мужчина, который ранее уже отбывал срок в местах заключения.

Когда правоохранители прибыли по месту жительства подозреваемого, тот выпрыгнул с третьего этажа дома и сбежал. Правоохранители выявили и задержали преступника на следующий день.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области мужчина-иностранец изнасиловал школьницу, заманив к себе домой. Работники полиции задержали злоумышленника по месту временного проживания. Им оказался 36-летний гражданин Республики Беларусь.

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