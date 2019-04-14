​В Киеве посреди улицы изнасиловали девушку

В ночь на 14 апреля в Соломенском районе столицы неизвестный напал на 21-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Озерная, 20 около полуночи. После совершения преступления виновник скрылся в неизвестном направлении.

Девушка объяснила патрульным, что когда возвращалась домой, уже возле самого ее дома на нее напал неизвестный. Мужчина затащил девушку за гаражи, где и изнасиловал ее.

Стоит отметить, что после инцидента девушка не позвонила в полицию, правоохранителей вызвала ее подруга. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая будет выяснять детали случившегося. Пострадавшую госпитализировали в больницу для проведения экспертиз.

Как сообщал "Апостроф", в Харьковской области подростки изнасиловали 6-летнего мальчика с инвалидностью.