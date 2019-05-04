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В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ждать грозу с градом

суббота, 04 мая 2019, 14:04
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4 мая в Украине объявлено желтый высокий уровень опасности: ожидаются град и шквалы.

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

В центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области в течение 4 мая грозовые, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 3 мая, Украину накрыл мощный ливень с градом, в частности непогода разыгралась в Киеве и под Тернополем. Дождь с градом был настолько мощным, что казалось, что за окном идет не дождь, а снег.

3 мая в столице вследствие непогоды, в виде сильного ветра с дождем, возникло множество опасных ситуаций.

А в Тернопольской области 3 мая на выпал обильный град.

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