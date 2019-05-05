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​Это идиотизм: Донбасс предупредили о "крымской" хитрости с паспортами Путина

воскресенье, 05 мая 2019, 08:02
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Жителей Донбасса "заманивают" по крымскому сценарию: российскими паспортами и пенсией РФ (всего на 818 грн большей за украинскую).

Об этом рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube.

"В Пекине Путин сказал, что средняя пенсия в Украине на русские деньги - 6 тысяч рублей (2456 грн. - ред.). Да, средняя пенсия, наверное, объективно в России может быть выше. Но здесь все дороже. И вот когда президент России, говорит, что они будут раздавать паспорта РФ всем украинцам, они манят нас этими пенсиями российскими", - объяснил журналист.

"Вот, в Крыму уже манили бабушек несчастных, а потом приехал Медведев и они говорили: "Мы не можем прожить на 8 тысяч рублей (3275 грн. - ред.)". 8 тысяч рублей, внимание! А Путин говорит, что средняя пенсия в Украине - 6 тысяч рублей в эквиваленте. Это что получается, Родину продали за 2 тысячи рублей?! По-моему, это идиотизм. Нельзя измерять жизнь и свою страну пенсиями", - подчеркнул Цимбалюк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Путин подписал 24 апреля скандальный указ. Он предусматривает выдачу гражданства РФ в упрощенном порядке.

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