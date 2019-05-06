RU   UA   EN  

понедельник, 6 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 мая

21:33
Псевдоактивисты вымогали взятку у столичного застройщика, – СМИ
21:04
Стало известно о ротации важного дипломата США, связанного с Украиной
20:52
Развязка близка: в Англии вскоре завершится чемпионская гонка
20:44
В "Динамо" назвали сроки восстановления травмированных лидеров
20:36
Пропал с радаров: стало известно о катастрофе с самолетом в Мексике
20:06
Политолог рассказал, какого подвоха стоит ждать Порошенко от Зеленского
19:42
Стало известно о подорожании популярного у украинцев продукта
19:40
"Человек-паук. Вдали от дома": тысячи фанов смотрят новый трейлер от Marvel
19:39
Экс-тренер "Динамо" ответил, вернется ли в клуб
19:25
Гасили из пулеметов и минометов: стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе
18:48
Порошенко сменил командующего Объединенными силами на Донбассе: видео
18:40
Жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: новые данные по всем пассажирам и инфографика
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Псевдоактивисты вымогали взятку у столичного застройщика, – СМИ

понедельник, 06 мая 2019, 21:33
переглянути новину українською
Фото: соцсети

Активисты, принявшие участие в акции протеста в Протасовом яру, попали в громкий скандал с вымогательством взятки у застройщика.

Об этом рассказал сам застройщик, который оказался жертвой инцидента с земельным участком по улице Николая Амосова в Соломенском районе Киева.

По его словам, сценарий блокирования работы и фигуранты акций не меняются годами. Впервые зачинщики скандала "засветились", когда требовали 350 000 долларов США за прекращение акции гражданского неповиновения во Врадиевке, Николаевской области (2013 год).

Помимо этого, участники протестной акции манипулируют данными об абстрактных 4,5 гектара "зеленой зоны". В то же время в документации, которую нам показал застройщик, речь идет о земельном участке площадью 2,78 гектара. А площадь фактической застройки (то есть территория, которая будет занята зданиями и дорогами) вообще не будет превышать 0,9 га. И речь идет именно о том участке Протасова яра, где склоны захламлены мусором и отходами. То есть, называть их парковой зоной мешает даже рельеф местности, потому что помышление земель в некоторых местах достигает 60 градусов. А это значит, что пешие прогулки там невозможны. И никаких признаков пешеходных дорожек или иной парковой инфраструктуры там нет.

Стоит отметить, что собранные факты указывают, что конфликт интересов существует только между активистами и правонарушителями, которые в день протестов забросали участников акции и правоохранителей дымовыми шашками, петардами. И этим поставили под угрозу жизнь и здоровье местных жителей, представителей правопорядка.

Готовы ли псевдо-активисты к цивилизованному диалогу? Их поведение указывает, что нет. Потому заседание временной комиссии Киевсовета по резонансным застройкам было сорвано именно их представителями. Члены этой команды блокируют движение транспорта в столице, уничтожают частную собственность, провоцируют людей к совершению преступлений.

Сейчас временная комиссия советует ООО "Дайтона ГРУПП" приостановить строительные работы, через "общественный резонанс". Но это решение не указывает на позицию КГГА или местной общины, носит лишь рекомендательный характер и пока отвечает интересам только незначительной группы людей.

Новости

6 мая

21:33
Псевдоактивисты вымогали взятку у столичного застройщика, – СМИ
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неласковый май: синоптики рассказали, когда прекратятся дожди

Упрощение, скандализация и фейки: как избежать агрессии

Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: