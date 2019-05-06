Псевдоактивисты вымогали взятку у столичного застройщика, – СМИ

Активисты, принявшие участие в акции протеста в Протасовом яру, попали в громкий скандал с вымогательством взятки у застройщика.

Об этом рассказал сам застройщик, который оказался жертвой инцидента с земельным участком по улице Николая Амосова в Соломенском районе Киева.

По его словам, сценарий блокирования работы и фигуранты акций не меняются годами. Впервые зачинщики скандала "засветились", когда требовали 350 000 долларов США за прекращение акции гражданского неповиновения во Врадиевке, Николаевской области (2013 год).

Помимо этого, участники протестной акции манипулируют данными об абстрактных 4,5 гектара "зеленой зоны". В то же время в документации, которую нам показал застройщик, речь идет о земельном участке площадью 2,78 гектара. А площадь фактической застройки (то есть территория, которая будет занята зданиями и дорогами) вообще не будет превышать 0,9 га. И речь идет именно о том участке Протасова яра, где склоны захламлены мусором и отходами. То есть, называть их парковой зоной мешает даже рельеф местности, потому что помышление земель в некоторых местах достигает 60 градусов. А это значит, что пешие прогулки там невозможны. И никаких признаков пешеходных дорожек или иной парковой инфраструктуры там нет.

Стоит отметить, что собранные факты указывают, что конфликт интересов существует только между активистами и правонарушителями, которые в день протестов забросали участников акции и правоохранителей дымовыми шашками, петардами. И этим поставили под угрозу жизнь и здоровье местных жителей, представителей правопорядка.

Готовы ли псевдо-активисты к цивилизованному диалогу? Их поведение указывает, что нет. Потому заседание временной комиссии Киевсовета по резонансным застройкам было сорвано именно их представителями. Члены этой команды блокируют движение транспорта в столице, уничтожают частную собственность, провоцируют людей к совершению преступлений.

Сейчас временная комиссия советует ООО "Дайтона ГРУПП" приостановить строительные работы, через "общественный резонанс". Но это решение не указывает на позицию КГГА или местной общины, носит лишь рекомендательный характер и пока отвечает интересам только незначительной группы людей.