Автопарк, ресторан и элитный дом: появилось полное видео расследования про топ-чиновника "Укроборонпрома"

Журналисты обнаружили у заместителя главы "Укрспецэкспорта" Павла Старинца скрытое от декларирования имущество и подозревают его в получении "откатов".

Полное видео расследования опубликовано на Youtube канале "BIHUS info".

По информации журналистов, элитный дом чиновника записан на его мать, а ресторан – на двоюродного брата.

"А теперь - викторина. Валерия Иванова обнаружила, что каждый день нашему герою какой-то чувак передает конверт. Выглядит это как "привезли откат", но мы не уверены. Пожалуйста, посмотрите сюжет, посмотрите на эти встречи и если вы опознаете дядьку, который на них приезжает - напишите мне. Кто он? Как его зовут? На кого он работает? Обоснованы ли наши подозрения?", – пишет журналист Денис Бигус в комментарии к видео.

Напомним, Павел Старинец - заместитель директора оборонного госпредприятия "Укрспецэкспорт". Эта компания и ее дочерние предприятия имеют исключительное право экспортировать военную технику и оружие. Как отметили журналисты, в декларации чиновника не указаны машины и ресторан. Также подчеркнули, что жизнь Старинца, не смотря на его официальную зарплату, похожа на быт олигарха.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине в результате реформы военно-промышленного комплекса может быть ликвидирован государственный концерн "Укроборонпром".