Готовят для Сирии и Донбасса: сети шокировали фото парада детсадовцев в России

В России готовятся к параду в честь Дня победы 9 мая, используя при этом маленьких детей.

Об этом сообщают на странице "Лентач" в соцсети Facebook.

"Тем временем в России полным ходом идет подготовка юнитов для войн в Сириях и прочих Донбассах", - говорится в сообщении.

Отмечают, что в городе Пятигорск прошел "парад дошкольных войск". В военной форме промаршировали более 500 детсадовцев.

"Начальник управления образования города говорит, что "чем раньше начинается патриотическое воспитание – тем здоровее общество", - написали в сети.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети обсуждают фотографию из оккупированного Россией Крыма, где на 9 мая проходил парад матерей с детьми.