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Людей негусто: появилось видео начала курортного сезона в Крыму

вторник, 07 мая 2019, 09:31
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В оккупированном Крыму местные "власти" заявляют о готовящемся "рекордном" курортном сезоне, однако пока что людей на пляжах не слишком много.

Об этом говорится в видеорепортаже из Крыма, опубликованном изданием "Украина.ру".

Как можно заметить на видео, несмотря на начало курортного сезона, в первые дни мая 2019 года в Крыму большого количества туристов не наблюдается.

"В эти относительно нетеплые майские дни, пляж Массандры, который закрыт на реконструкцию выглядит вот примерно так. Людей маловато, море штормит, время послеобеднее, потому прохладно", – рассказывает корреспондент.

В то же время, представители оккупационной власти заявляют о подготовке к "полной загрузке" отдыхающими и говорят о необходимости "реинноваций" имеющихся туристических объектов и постройке новых.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователи социальных сетей высмеяли "пробки" на Керченском мосту, который соединяет Российскую Федерацию и оккупированный Крым. Несмотря на майские праздники, движения транспорта по мосту оккупантов практически не наблюдается.

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