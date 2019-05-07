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В Украине объявлено штормовое предупреждение: пройдут грозы со снегом

вторник, 07 мая 2019, 14:57
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Во вторник, 8 мая, восточную часть Украины накроют грозы, в западных областях прогнозируются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей страны, кроме центральных и некоторых южных, объявлен 1 уровень опасности, желтый.

В западных областях ожидаются заморозки на поверхности грунта. В Карпатах и в воздухе прогнозируется температура от нуля до 3 градусов тепла.

На левобережной части Украины местами пройдут грозы. Днем на востоке также ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Украину накрыл циклон Xerxes, который принес с собой очередную порцию дождей и температурные качели.

Кроме того, по словам синоптика Наталии Диденко, существенное потепление вернется в Украину 9-10 мая.

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