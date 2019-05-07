RU   UA   EN  

вторник, 7 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

7 мая

04:20
Все для детей: появились печальные фото из оккупированной Макеевки
03:17
В Украине обнаружили останки древнего животного, возрастом 9 млн лет: фото и видео
02:13
В Киеве объявили в розыск парочку наглых воров: фото
01:35
Обнаженная Екатерина Кухар показала, как проводит время в Греции
01:25
Гробки на Донбассе: украинский музыкант взорвал сеть матерной песней о наболевшем
00:14
Нулевой мемориал: опубликованы сильные фото с места гибели героев Украины на Донбассе

6 мая

23:54
Катастрофа самолета в Москве: в России сделали важное заявление о "черном ящике"
23:45
"Манчестер Сити" одержал сверхважную победу в чемпионской гонке: видеообзор
23:24
Выжила чудом: появились подробности о состоянии пострадавшей украинки в авиакатастрофе в Москве
22:53
Жуткое ДТП с туристами на Прикарпатье: появилась важная деталь о водителе и новые фото с места ЧП
22:23
Стрельба возле паба в Киеве: стали известны подробности о стрелке
21:51
Смерть украинского морпеха, за жизнь которого боролись пять суток: появилось фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Все для детей: появились печальные фото из оккупированной Макеевки

вторник, 07 мая 2019, 04:20
переглянути новину українською

В сети появились фото разбитой детской площадки в оккупированной Макеевке, на которой дети могут серьезно травмироваться во время игры.

Скриншот фото с постом об опасности такого рода площадок выложил блогер "Фашик Донецкий" у себя в Twitter.

В частности, на фото видно пробитую несколько раз детскую горку, спускаясь по которой ребенок может порезаться или застрять, провалившись в дыру.

"В оккупированной РФ Макеевке все для детей", - написал блогер.

В предупреждении администраторы группы "Черный список Макеевка" просят родителей быть бдительными и не играть с детьми на разбитых площадках. В то же время отмечается небрежность работников парка, которые никак не обозначили опасную площадку.

Как сообщал "Апостроф", ранее правозащитники рассказали, что на оккупированной части Донбасса боевики проводят повсеместную милитаризацию детей, подростков и молодежи. В отчете правозащитной организации выражается мнение, что таким образом Россия готовит плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.

Новости

7 мая

04:20
Все для детей: появились печальные фото из оккупированной Макеевки
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неласковый май: синоптики рассказали, когда прекратятся дожди

Упрощение, скандализация и фейки: как избежать агрессии

Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: