Все для детей: появились печальные фото из оккупированной Макеевки

В сети появились фото разбитой детской площадки в оккупированной Макеевке, на которой дети могут серьезно травмироваться во время игры.

Скриншот фото с постом об опасности такого рода площадок выложил блогер "Фашик Донецкий" у себя в Twitter.

В частности, на фото видно пробитую несколько раз детскую горку, спускаясь по которой ребенок может порезаться или застрять, провалившись в дыру.

"В оккупированной РФ Макеевке все для детей", - написал блогер.

В предупреждении администраторы группы "Черный список Макеевка" просят родителей быть бдительными и не играть с детьми на разбитых площадках. В то же время отмечается небрежность работников парка, которые никак не обозначили опасную площадку.

Как сообщал "Апостроф", ранее правозащитники рассказали, что на оккупированной части Донбасса боевики проводят повсеместную милитаризацию детей, подростков и молодежи. В отчете правозащитной организации выражается мнение, что таким образом Россия готовит плацдарм для нового этапа гибридной войны против Украины.