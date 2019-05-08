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9 мая в Украине: что будет происходить в Киеве и других городах

среда, 08 мая 2019, 17:32
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В День победы 9 мая во многих городах Украине пройдут тематические торжественные мероприятия.

Об этом сообщает ряд украинских информационных агентств со ссылкой на пресс-службы местных властей.

Так, в Киеве 9 мая на Певческом поле состоится акция "Годам никогда памяти не стереть", а в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне пройдет реквием и молебен за мир в Украине.

В Одессе с утра 9 мая состоится торжественное шествие курсантов "Одесской морской академии", затем пройдет церемония возложения цветов Неизвестному матросу и у стелы "Крылья победы". Также планируется возложение цветов к братским могилам и монументам Пояса славы.

В Харькове к 9 утра запланировано возложение цветов к Мемориалу славы в Лесопарке, затем
памятная церемония в мемориальном комплексе "Высота маршала Конева", а после – с 12 до 22:00 пройдет фестиваль "Поклонимся великим тем годам" в парке Горького. Также запланирован концерт у Оперного театра с участием духовых оркестров в 16:00.

В Днепре в 9 утра состоится церемония возложения цветов к монументу "Вечная слава", в 9:45 – эстафета памяти по легкой атлетике на Центральном проспекте города, а на 10:00 запланировано праздничное мероприятие "Спасибо за мир" на Фестивальном причале.

В Чернигове на 9 утра запланировано торжественное возложение цветов в урочище "Кривуливщина" и к Могиле Неизвестного солдата в Мемориале Славы на Болдиной горе.

В Херсоне в 9 утра планируется праздничное шествие с Аллеи героев независимой Украины, в 10:00 – торжественный митинг, а с 11 до 12:30 – концерт "Музыка победы".

Также два города в Украине Киев и Одесса подали заявки на участие в акции "Бессмертный полк" - традиционное российское шествие с портретами родственников погибших или служивших в ходе Второй мировой войны. В Киеве на этой акции ожидается около 5000 человек, в Одессе – около 500. Еще в семи городах "Бессмертный полк" был анонсирован, но заявки от них получено не было. В МВД предостерегают от использования в ходе этой акции запрещенной символики - георгиевских лент и символов страны-агрессора.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что в Украине выходным днем должно быть именно 8 мая, чтобы подчеркнуть единство украинцев с Европой в вопросе празднования окончания Второй мировой войны.

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