Боевики ЛНР устроили показуху на 9 мая: фото из Луганска

9 мая на оккупированном российскими боевиками Донбассе также прошли показательные парады в честь Дня Победы.

Фото мероприятия опубликованы в пабликах сторонников боевиков.

Так, в Луганске устроили парад на центральных улицах, где проехалась военная техника, а военнослужащие прошли колоннами. Также к действу задействовали и детей. Не обошлось и без советской символики, в частности, Георгиевских ленточек.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото празднования 9 мая у боевиков на Донбассе.

Напомним, во время празднования Дня победы в Москве на Красной площади один из ветеранов при встрече с президентом России Владимиром Путиным неожиданно начал благодарить его за "операцию с Крымом".