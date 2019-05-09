Сети разгневал праздник "победобесия" в главном военном ВУЗе Украины: опубликованы фото

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четверг, 09 мая 2019, 08:29
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8 мая в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского состоялись мероприятия, посвященные празднованию 9 мая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский блогер и публицист Юрий Гудыменко.

"А ну-ка, друзья мои, угадайте, где проходило это мероприятие сегодня.

В комментариях только несколько попаданий в мишень, и ни одного – в "десятку". Это Киев, и это главное учебное заведение украинской армии, Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского", - написал он.

По словам блогера, сообщение на странице университета о мероприятии было удалено. При этом Гудыменко предоставил фотографии, сделанные на мероприятии.

В комментариях пользователи также активно осуждают увиденное.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Крыму местные "власти" заявляют о готовящемся "рекордном" курортном сезоне, однако пока что людей на пляжах не слишком много.

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