RU   UA   EN  

четверг, 9 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 мая

23:20
Парад уже не торт: в сети показали глумление над ветеранами в ДНР
23:05
Стало известно, где похоронят разбившегося на мотоцикле Доренко
22:44
В Москве погода устроила "ад" на 9 мая: травмированы люди, разбиты авто
22:14
В сети высказались о смерти Доренко
21:40
Простите, мы не все такие: что говорил Доренко на Майдане в Киеве, видео
21:21
В Венгрии выступили с опасным заявлением об автономии Закарпатья
21:07
Валенсия - Арсенал: стартовые составы
20:55
Главный тренер "Шахтера" может возглавить итальянский топ-клуб
20:50
Появились первые подробности смерти Доренко и видео ДТП
20:42
Кернес поддержал Рабиновича в вопросе установления мира
20:23
В Москве после ДТП умер известный российский пропагандист: фото
20:08
Главный тренер сборной Украины назвал желаемое место работы
Все новости

В Москве погода устроила "ад" на 9 мая: травмированы люди, разбиты авто

четверг, 09 мая 2019, 22:44
переглянути новину українською

В четверг, 9 мая, в Москве бушевала непогода, которая принесла бед, травмируя людей.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Днем в праздник Дня победы начался сильный ливень с порывами ветра свыше 15 метров в секунду. За это время в Москве выпало около трети месячной нормы осадков.

В результате непогоды в столице России из-за падения деревьев от сильного ветра пострадали восемь человек.

"В Восточном округе - пять пострадавших, в Юго-Восточном - трое", - говорится в сообщении. По предварительным данным, погибших в результате падения деревьев нет, добавил он.

Позже префектура Юго-Восточного округа заявила "Интерфаксу", что пострадавших в районе не обнаружено. За медицинской помощью обращений не было, отметили в префектуре.

Из-за непогоды также произошли массовые аварии. Так, на Новорижском шоссе в районе подмосковной деревни Степановское произошло массовое ДТП. Столкнулись около десяти машин, информации о погибших и количестве пострадавших пока нет.

"Одна из машин, столкнувшихся на Новорижском шоссе, почти полностью разбита. Проезжающие мимо водители останавливаются и пытаются оказать помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на параде в российской столице, посвященному 9 мая, заметили "ветерана" с непонятными орденами.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Бессмертный полк" в Украине: каких провокаций ждать 9 мая

Без бумажки ты… никак: как жители Донбасса гражданство меняют

Смена руководителя военной операции на Донбассе: зачем это нужно

Неласковый май: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: