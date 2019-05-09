В Москве погода устроила "ад" на 9 мая: травмированы люди, разбиты авто

В четверг, 9 мая, в Москве бушевала непогода, которая принесла бед, травмируя людей.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Днем в праздник Дня победы начался сильный ливень с порывами ветра свыше 15 метров в секунду. За это время в Москве выпало около трети месячной нормы осадков.

В результате непогоды в столице России из-за падения деревьев от сильного ветра пострадали восемь человек.

"В Восточном округе - пять пострадавших, в Юго-Восточном - трое", - говорится в сообщении. По предварительным данным, погибших в результате падения деревьев нет, добавил он.

Позже префектура Юго-Восточного округа заявила "Интерфаксу", что пострадавших в районе не обнаружено. За медицинской помощью обращений не было, отметили в префектуре.

Из-за непогоды также произошли массовые аварии. Так, на Новорижском шоссе в районе подмосковной деревни Степановское произошло массовое ДТП. Столкнулись около десяти машин, информации о погибших и количестве пострадавших пока нет.

"Одна из машин, столкнувшихся на Новорижском шоссе, почти полностью разбита. Проезжающие мимо водители останавливаются и пытаются оказать помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на параде в российской столице, посвященному 9 мая, заметили "ветерана" с непонятными орденами.