Светличная приняла участие в масштабном чествовании по случаю Дня победы

В День победы, 9 мая в Национальном мемориальном комплексе в Дергачевском районе Харьковской области прошли мероприятия по победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Первым событием дня стало возложение цветов к монументальной стеле погибшим воинам. В нем приняли участие ветераны Второй мировой войны, участники боевых действий на территории других государств, воины АТО, общественность и руководство области. Память погибших почтили минутой молчания, после которой прозвучал военный салют.

"Как всегда, 8 и 9 мая нас объединяют. И сегодня мы все вместе - ветераны Второй мировой и дети войны, воины ООС и АТО, участники различных боевых действий, а также все харьковчане объединились, потому что память нас объединяет: объединяет друг с другом, поколения - с поколением, украинцев - со всем миром. Мы можем верить в разных богов, общаться на разных языках, можем мечтать о разном, но объединить нас должна мечта о строительстве нашего общего будущего, поэтому объединяйтесь для того, чтобы развиваться и жить в мире", - сказала председатель ХОГА Юлия Светличная.

Она поблагодарила ветеранов Второй мировой войны и пожелала всем присутствующим украинским воинам всех времен здоровья, вдохновения и сил

На 9 мая торжественные мероприятия запланированы во всех районах Харьковской области.