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Мощные ливни с градом затопили российские города: опубликованы видео

пятница, 10 мая 2019, 10:57
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В ряде российских городов прошли обильные ливни, следствием чего стали затопленные улицы.

В сети активно публикуют видеоролики из разных уголков страны, в которых прошли сильные дожди.

В частности, в российском Екатеринубрге вместе с дождем прошел и град. На улицах города затруднено движение транспорта, а некоторые дороги просто превратились в маленькие реки.

В республике Дагестан дожди были наиболее сильными. Здесь потоки воды унесли четыре автомобиля и нанесли серьезный ущерб имуществу населения.

Не обошла непогода и столицу России. В Москве также был зафиксирован крупный град.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось видео, на которой поезд Трускавец-Днепр во время поездки заливает дождевой водой.

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