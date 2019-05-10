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На Донбассе ликвидировали 26-летнего боевика по кличке "Ежик": опубликованы фото

пятница, 10 мая 2019, 23:48
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9 мая на востоке Украины был ликвидирован сторонник боевиков Евгений Южик 1993 года рождения.

Об этом в Twitter сообщает пользователь Necro Mancer.

Боевик по кличке "Ежик" был уроженцем Донецкой области.

В социальных сетях сторонники боевиков подтвердили информацию о ликвидации оккупанта.

О том, где конкретно и при каких обстоятельствах погиб сепаратист, в сети не сообщается.

Добавим, что 7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика НВФ Александра Сычева по кличке "Рокер".

Напомним, что в этот же день на Донбассе ликвидирован наемник из России Евгений Шабаев с позывным "Лунь".

Ранее "Апостроф" сообщал, что кадровый российский военный рассказал, как уничтожал деревню на Донбассе.

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