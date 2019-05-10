Как кадровые российские военные уничтожали деревню на Донбассе: рассказ участника

Российский военнослужащий, воевавший на востоке Украины под Луганском, рассказал о том, как кадровые российские военные уничтожали одно из сел на Донбассе.

В интервью "Новой газете" мужчина заявил, что за боевые "заслуги" он был награжден медалью, после чего написал рапорт об увольнении.

"У нас были учения в Псковской области. После учений нас отвезли на псковский аэродром, оттуда - в Ростов. Уже в Ростове командир роты сказал, что теперь мы направляемся в Луганск. Для обеспечения… В общем, нам сказали, что надо сопровождать колонну с гуманитарной помощью", - поделился военный.

При этом мужчина признал, что ни одного грузовика с гуманитарной помощью не видел.

Он также добавил, что на восток Украины ехали военнослужащие со всех городов и регионов России.

"Танкисты с нами рядом были из Чечни. Не чеченцы, а воинская часть находится на территории Чечни. Боевая тактическая группа - 90 человек. Рота. Сначала мы неделю просто торчали в лесу. Через неделю нам сказали, что мы должны штурмовать две деревни. Один поселок я никогда не забуду, это Новосветловка", - добавил он.

Военный рассказал, что им поступил приказ уничтожить людей, которые находятся в этом селе, так как они не являются мирными жителями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Донбассе на вооружении у боевиков заметили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1".