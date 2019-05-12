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Хакеры устроили провокацию против начальника Генштаба Украины

воскресенье, 12 мая 2019, 09:56
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Хакеры продолжают гибридную войну против Украины и на этот раз атаковали страницу главы Генерального штаба Украины Виктора Муженко в социальной сети Facebook.

Об этом Муженко сообщил на своей странице.

"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания.

Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране.

Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - написал он.

При этом Муженко не отметил, как именно хакеры воспользовались его страницей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что неустановленные хакеры пытались провести кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК.

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