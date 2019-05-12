Хакеры устроили провокацию против начальника Генштаба Украины

Хакеры продолжают гибридную войну против Украины и на этот раз атаковали страницу главы Генерального штаба Украины Виктора Муженко в социальной сети Facebook.
Об этом Муженко сообщил на своей странице.
"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания.
Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране.
Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - написал он.
При этом Муженко не отметил, как именно хакеры воспользовались его страницей.
Ранее "Апостроф" сообщал, что неустановленные хакеры пытались провести кибератаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта ЦИК.