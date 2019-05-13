​В Чернигове авто полиции попало в жесткое ДТП: фото

В Чернигове произошло ДТП с участием полицейского внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Mеgane.

Об этом сообщает издание "Высокий вал".

Выяснилось, что экипаж патрульных направлялся по вызову по улице Любецкой, другая машина ехала по Чорновила со стороны "русского кладбища".

19-летний водитель за рулем легковушки не предоставил преимущество в движении полицейской машине и проигнорировал знак "Стоп", в результате чего произошло лобовое столкновение.

В результате аварии пострадали два сотрудника полиции. Их с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма и ушибы разной степени - скорая забрала с места происшествия. Водитель Renault Mеgane отделался незначительными ушибами. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщал "Апостроф", 11 мая на съезде с Воздухофлотского моста в Киеве лоб в лоб столкнулисьToyota Prius полиции и BMW, вследствие чего пострадали три человека.