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​В Чернигове авто полиции попало в жесткое ДТП: фото

понедельник, 13 мая 2019, 11:08
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В Чернигове произошло ДТП с участием полицейского внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Mеgane.

Об этом сообщает издание "Высокий вал".

Выяснилось, что экипаж патрульных направлялся по вызову по улице Любецкой, другая машина ехала по Чорновила со стороны "русского кладбища".

19-летний водитель за рулем легковушки не предоставил преимущество в движении полицейской машине и проигнорировал знак "Стоп", в результате чего произошло лобовое столкновение.

В результате аварии пострадали два сотрудника полиции. Их с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма и ушибы разной степени - скорая забрала с места происшествия. Водитель Renault Mеgane отделался незначительными ушибами. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщал "Апостроф", 11 мая на съезде с Воздухофлотского моста в Киеве лоб в лоб столкнулисьToyota Prius полиции и BMW, вследствие чего пострадали три человека.

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