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​Полиция выехала на встречную: опубликованы фото и видео жуткого лобового ДТП на мосту в Киеве

суббота, 11 мая 2019, 07:53
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11 мая на съезде с Воздухофлотского моста в Киеве лоб в лоб столкнулись Toyota Prius полиции и BMW, вследствие чего пострадали три человека.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя соответствующее видео.

Так, в 00:40 автомобиль BMW спускался с Воздухофлотского моста на проспект Победы. Навстречу ему ехал полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Предварительно, поднимаясь на мост Toyota Prius патрульных выехал за пределы своей полосы и совершил лобовое столкновение. От удара травмы получили все участники ДТП.

Медики госпитализировали двоих патрульных. Один мужчина получил травмы головы, а у его напарника подозрение на перелом ноги. Также травмы ног получил и мужчина, который ехал за рулем BMW. Троих участников аварии забрали в больницу. На место ДТП вызвали следственно-оперативную группу, причины столкновения устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео момента жуткой аварии с военными в Киеве, которые погибли 10 мая в результате столкновения с грузовиком.

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