В Запорожье сняли на видео настоящий смерч

В воскресенье, 12 мая, в Днепропетровской и Запорожской областях бушевала непогода со смерчем.

Об этом сообщает издание "Наш город".

Так, во многих населенных пунктах прошли ливневые дожди с грозами. А по дороге в Бердянск, в районе райцентра Токмак, сняли на видео смерч.

Запись страшного природного явления опубликовал на своей странице в Facebook Александр Круглик.

Напомним, в конце апреля в двух областях Украины также бушевала непогода, там пронесся смерч. Его сняли на видео в селе Злынка Кировоградской области.

Как сообщал "Апостроф", в Румынии, у города Кэлэраш пронесся огромный торнадо, силой ветра был перевернут и отброшен далеко в поле автобус с несколькими десятками пассажиров.