Весенняя гроза в Украине: в соцсети показали впечатляющие фото молний

Месяц май в Украине начался с непогоды, все области накрыли дожди, ливни и грозы с градом.

В сети пользователи поделились яркими фотографиями стихии.

Так, на снимках жители из разных регионов запечатлели красивую стихию - яркие молнии во время грозы.

Напомним, украинцев синоптики предупредили о приближении циклона, который должен принести во все области страны непогоду.

В Черновицкой области в городе Сокиряны в среду, 1 мая, выпал снег.

А в ночь на 2 мая, в Запорожской области прошел сильный град.

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник утром, 30 апреля, в Мелитополе Запорожской области неожиданно пронесся крупный смерч, около 2 метров в диаметре. Также в сети опубликовали фото и видео опасной стихии.