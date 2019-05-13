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Раскол ПЦУ: Филарет выступил против Епифания и заговорил о новой церкви

понедельник, 13 мая 2019, 07:43
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Почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет заявил о расколе в УПЦ и утверждает, что уполномоченный созвать собор.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на слова Филарета.

По словам Филарета, из-за крайне редкое общение с предстоятелем ПЦУ Епифанием "церковь разделилась". Он утверждает, что после создания Православной церкви Украины такое общение произошло не более пяти раз.

"Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять церковью. Поэтому общение нет. Так что нет общения - а оно должно быть, - церковь разделилась. Поэтому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую церковь", - отметил он.

Также глава УПЦ КП Филарет обвинил митрополита Епифания в нарушении договоренностей, которые принял архиерейский собор. Согласно им, Епифаний представляет украинскую церковь извне, а руководит украинской церковью он, Филарет, как патриарх.

"Такая была договоренность. На этом настаивал и президент. Сейчас не так", - констатировал бывший патриарх УПЦ КП.

Сейчас, по словам Филарета, у него нет никаких отношений с Епифанием, потому что "нарушается то, к чему мы договорились, что принял архиерейский собор".

"Пошли путем лжи", - считает он и добавил, что Епифаний "должен сотрудничать" с Филаретом как патриархом. Однако глава ПЦУ якобы за 4-5 месяцев ни разу не провел совместной службы и не общается.

Филарет утверждает, что, как и предстоятель ПЦУ, может созвать собор. Также он сообщил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата - существует и сейчас, заявив, что: "Он (Киевский патриархат - ред.) есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Поэтому возвращать патриархат не нужно. Он и должен быть... И будет патриархат. Причем не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признано".

Как сообщал "Апостроф", глава Украинской Православной церкви Епифаний публично прокомментировал конфликт с патриархом Филаретом.

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