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Украинские города накрыли мощные ливни с градом: фото и видео потопа

вторник, 14 мая 2019, 06:58
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Вечером 13 и в ночь на 14 мая некоторые регионы Украины накрыли сильные ливни, отдельные города засыпало обильным градом.

Очевидцы публикуют в соцсетях последствия непогоды.

Больше всего досталось жителям Ровно. Там ливень начался в 18:00 вечера. За несколько минут дороги и улицы города стали непроходимыми. Кое-где сложно было и проехать.

Жители Полтавской области также стали свидетелями мощного ливня. Лило так сильно, что одна из улиц города превратилась в реку. На видео, опубликованном в местном паблике видно, как в городе Верхние Плавные большие пожарные авто передвигаются "подтопленной" улицей. Колеса этих машин почти на половину в воде.

А вот в Павлограде Днепропетровской области выпал град. После непогоды в некоторых районах города появились целые сугробы. Об этом сообщается в группе "Павлоград и павлоградцы" в Facebook.

В комментариях отмечается, что снег выпал и в расположенных рядом Межиричах.

"У нас на "40 лет" минутки полторы только шел ливень, то падал в град в полногтя. Но заносов не успел создать. Основное облако пошло в центр. Теперь, оказывается, и на ПСШ и Межиричах", - написала Ирина Головко.

Пользователи делятся в соцсети фотографиями последствий непогоды.

Как сообщал "Апостроф", 13 мая синоптики объявили штормовое предупреждение из-за грозы в Киеве и Киевской области.

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