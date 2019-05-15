А заповеди будут? Вакарчук развеселил сеть политическим анонсом

Украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, чтобы представить свою политическую партию, пригласил украинцев на встречу в Киеве, но это рассмешило пользователей сети.

Об этом он написан на своей страничке в Facebook.

Вакарчук опубликовал анонс, где отметил, что ждет всех на смотровой площадке возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе с ним "новый голос". В СМИ пишут, что певец собирается объявить о создании партии "Голос", с которой он может пойти на парламентские выборы.

В сети пользователей насмешил такой политический анонс и они прокомментировали это.

Как сообщал "Апостроф", лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение к украинцам и предложил провести концерт на территории Голосеевского парка в Киеве.