Евровидение-2019: хакеры устроили панику в Израиле во время прямого эфира

Хакеры атаковали сайт израильской корпорации телерадиовещания Kan в то время, как на нем транслировался первый полуфинал конкурса Евровидения.

Об этом сообщает ресурс kod.ru.

Из-за атаки в течении нескольких минут в прямом эфире зрители наблюдали угрожающую надпись со словами: "В Израиле небезопасно. И вы убедитесь в этом! Опасность ракетной атаки, укройтесь в убежище".

Однако взлом быстро устранили, а сама трансляция конкурса не прерывалась.

В Израиле подтвердили, что вероятнее всего речь идет о хакерской атаке. Предполагается, что за этим стояли пропалестинские структуры, однако подтверждений этому пока нет.

Напомни, международный песенный конкурс Евровидение-2019 проходит с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право проведения конкурса после того, как в 2018 году его выиграла израильская певица Нетта.

Как сообщал "Апостроф", Национальная общественная телерадиокомпания заявила, что Украина отказывается от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.