Филарет пояснил причину конфликта с главой ПЦУ и необходимость Киевского патриархата

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что украинской церкви необходимо сохранить статус патриархата и название Украинская православная церковь (УПЦ).

Об этом он сообщил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам Филарета, он благодарит Константинопольского патриарха за предоставленный Томос и соглашается на "внешний" статус митрополии, однако при этом настаивает на том, чтобы "внутри Украины" продолжать быть патриархатом.

Также он резко выступил против названия Православная церковь Украины.

"Что за этим скрывается? Это означает, что православные украинцы за пределами Украины не относятся к Украинской Православной Церкви. И об этом сказано в Томосе. Православные украинцы за пределами возмутились этому. Они хотят принадлежать к своей родной Церкви", – пишет Филарет.

Кроме того, почетный патриарх посвятил значительную часть своего обращения конфликту с главой ПЦУ митрополитом Епифанием. Филарет обвинил последнего в игнорировании якобы существовавших договоренностей с ним и отказе от совместных служб.

"Митрополит Епифаний не только не сотрудничает с Патриархом Филаретом, как обещал, а даже и не встречается и не звонит, исключая несколько раз. На словах перед духовенством и перед журналистами говорит о единстве и сотрудничестве, а делает все противоположное. Пугает отзывом Томоса, а на деле делает все, чтобы это произошло", – говорится в обращении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к предстоятелю ПЦУ Епифанию со срочным требованием "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.