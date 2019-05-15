RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 мая

15:21
Экологический налог не тратится на нужды экологии и должен быть пересмотрен – Семерак
14:57
Как приятно надеть вышиванку: судья "МастерШеф" умилил украинцев видеопоздравлением
14:55
"Шахтер" показал эмоции футболистов после победы в Кубке Украины: опубликовано видео
14:50
Претендовали две женщины: источник рассказал о сроках назначения нового посла США в Киеве
14:35
США подготовили новый удар по России
14:25
Появились фото и видео элитной квартиры жены Зеленского в Крыму
14:23
Поход в Раду, солнце и вышиванки: эксклюзивные фото выступления Вакарчука в Киеве
14:21
У одного из лучших футболистов мира угнали дорогущий автомобиль
14:14
В центре Киева произошли стычки евробляхеров с полицией: опубликованы видео
14:04
Интимный момент: Каменских рассказала о свадьбе с Потапом
14:01
У Зеленского пояснили, что не так с избранной Радой датой инаугурации
14:00
Как депутаты пытаются избежать роспуска Рады: источники раскрыли детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Филарет пояснил причину конфликта с главой ПЦУ и необходимость Киевского патриархата

среда, 15 мая 2019, 07:58
переглянути новину українською
read in English

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что украинской церкви необходимо сохранить статус патриархата и название Украинская православная церковь (УПЦ).

Об этом он сообщил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам Филарета, он благодарит Константинопольского патриарха за предоставленный Томос и соглашается на "внешний" статус митрополии, однако при этом настаивает на том, чтобы "внутри Украины" продолжать быть патриархатом.

Также он резко выступил против названия Православная церковь Украины.

"Что за этим скрывается? Это означает, что православные украинцы за пределами Украины не относятся к Украинской Православной Церкви. И об этом сказано в Томосе. Православные украинцы за пределами возмутились этому. Они хотят принадлежать к своей родной Церкви", – пишет Филарет.

Кроме того, почетный патриарх посвятил значительную часть своего обращения конфликту с главой ПЦУ митрополитом Епифанием. Филарет обвинил последнего в игнорировании якобы существовавших договоренностей с ним и отказе от совместных служб.

"Митрополит Епифаний не только не сотрудничает с Патриархом Филаретом, как обещал, а даже и не встречается и не звонит, исключая несколько раз. На словах перед духовенством и перед журналистами говорит о единстве и сотрудничестве, а делает все противоположное. Пугает отзывом Томоса, а на деле делает все, чтобы это произошло", – говорится в обращении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к предстоятелю ПЦУ Епифанию со срочным требованием "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Протест евробляхеров в Киеве: как это происходило, фото

Игра престолов: почему Филарет уходит в оппозицию

Дивизион российских "Искандеров" будет работать прямо по Киеву - генерал Игорь Романенко

Грозы и плюс 28: синоптики удивили погодой на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: