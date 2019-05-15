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У России возникли крупные проблемы, которые сильно ударят по армии

среда, 15 мая 2019, 06:33
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Российская армия столкнулась с проблемой из-за сокращения масштабов заказов в оборонной промышленности, недостатка высококвалифицированных кадров и ограниченных технологических возможностей.

Об этом говорится в отчете частной аналитическо-разведывательной компании Stratfor.

Отмечают, что Кремль стремится модернизировать все ветви российской армии, но оборонная индустрия страны еле сводит концы с концами.

По новым данным, производительность российского аэрокосмического сектора сильно упала и продолжает сокращаться. Для сравнения, в 2018 году производители авиационного сектора выпустили на 13,5% продукции меньше, чем годом ранее. Также стремительное падение продолжается и в 2019 году. Лишь за несколько месяцев нового года аэрокосмическое производство сократилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

Для России это большая проблема, так как страна хочет выставлять себя как военную силу в долгосрочной перспективе. Вице-премьер-министр РФ Юрий Борисов связал сокращение производства с временным замедлением заказов на производство военных систем. Однако по данным Stratfor, упадок – не временное явление, а ситуация со временем станет еще хуже.

Россия опустилась ниже минимального желаемого уровня доходов из-за падения цен на нефть. Именно это заставило ее правительство сократить расходы на армию. Произошла ситуация тогда, когда российские производители вооружений начали терять конкурентную способность на международном рынке. Такие факторы затрудняют путь из затруднительного положения.

"Мрачное состояние производителей оружия остро контрастирует с тем, как Россия часто пытается напугать мир сенсационными новыми системами. На самом же деле только несколько из раздутых образцов смогли привлечь покупателей. Большинство российских разработок остаются на уровне прототипов. Россия сделала приоритетом разработку тяжелого вооружения вроде межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Поскольку такие образцы имеют ключевое стратегическое значение для общей военной позиции страны. Однако, Москва или не смогла развивать другие программы, или же запустила их в очень ограниченных масштабах", - говорится в сообщении.

В связи с давлением сокращения государственного бюджета Россия начала уменьшать финансирование на оборону с 2017 года. А финансовое положение уничтожает амбиции властей страны по модернизации армии.

Еще в 2014 году по доходам РФ ударил обвал международных цен на нефть. На сегодняшний день российские нефтяные доходы растут, но страна до сих пор не смогла избавиться от тех последствий, которые повлек за собой обвал цен. Кроме того, низкие налоги и западные санкции из-за агрессии РФ против Украины сократили доступный финансовый пул для военных планировщиков Москвы.

Также у России существуют еще и другие проблемы. В 2018 году страна получала выгоду от позиции одного из главных глобальных экспортеров оружия. Это позволяло ей продвигать оборонное развитие. В 1990-х годах, например, продажи оружия стали критически важными для РФ в разгар экономических проблем. Страна и сейчас остается вторым в мире экспортером оружия, уступая лишь США. Но несмотря на это, общие доходы от экспорта стремительно падают. За период с 2014 до 2018 года они сократились на 17%.

Частичная вина всему - бюджетные ограничения. Ранее Россия часто использовала экспорт оружия в качестве политического инструмента, предлагая большие скидки или раздавая его бесплатно. Однако теперь власти РФ поняли, что не могут себе этого позволить, теряя оборонный бизнес.

"В ближайшие годы оборонную промышленность России ждет еще большая проблема: она потеряет конкурентоспособность. Долгое время Москва доминировала на некоторых рынках, предлагая доступное военное оборудование без каких-либо требований в сфере соблюдения прав человека. Но подъем производства оружия в Китае и нескольких других странах лишает Москву ее главного преимущества. Поэтому ей будет трудно соперничать за контракты", - говорится в сообщении.

Потеря экспортных возможностей не просто затрудняет попытки России профинансировать свою оборонную промышленность, она также сокращает масштабы производства оружия, а следовательно и размер сбережений, связанных с крупным производством оборонной продукции.

Из этого всего выплывает, что в России не удовлетворены все военные нужды из-за финансирования, так как ей сложно найти иностранных покупателей для отдельных систем.

Как сообщал "Апостроф", стал известен список стран, которые больше других потратили на военные нужды.

Напомним, на сегодняшний день Украина продает оружие на экспорт, поскольку большинство крупных предприятий в стране имеют гособоронзаказ, который составляют не более 5-10% их потенциальных возможностей.

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