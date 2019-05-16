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Ивано-Франковск утонул после дождя: фото и видео последствий непогоды

четверг, 16 мая 2019, 06:51
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Вечером, 15 мая один из районов Ивано-Франковска оказался затопленным из-за мощного ливня, который накрыл город.

Как сообщают местные СМИ, самой сложной ситуация оказалась на улицах Надречной и Набережной. Там автомобили буквально утонули в воде, которая, по словам водителей, достигла аж 30 сантиметров.

Также частично затопленными оказались улицы Марии Пидгирянки, Мира, Иоанна Павла II и многие другие.

Между тем местные жители публикуют фото и видео непогоды в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", 12 мая аналогичный потоп после дождя ждал водителей в Киеве. Кроме дорог затопило и один из подземных переходов.

Также посмотрите фото и видео мощных дождей, которые 9 мая накрыли российские города.

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