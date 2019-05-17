RU   UA   EN  

пятница, 17 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 мая

11:04
В США произошла катастрофа с боевым самолетом: опубликованы фото и видео
10:57
Громкое убийство россиянами в Беларуси: появились новые подробности и фото
10:52
MONATIK выпустил новый студийный альбом "LOVE It ритм"
10:30
Победительница шоу "Україна має талант" выступила на Евровидении: яркое видео
10:27
У Зеленского сделали четкое заявление о роспуске Рады: видео
10:26
В Беларуси произошло резонансное убийство россиянами сотрудника МВД: фото
10:23
​На транзитом газа через Украину нависла угроза: озвучен план спасения
10:12
Появились новые видео гигантского торнадо, который пронесся под Житомиром
10:05
Холодницкому грозит отставка из-за дела мэра Одессы - СМИ
09:58
Футболист "Арсенала" пропустит финал Лиги Европы по удивительной причине
09:57
Коалиции в Раде больше нет: источник раскрыл важные детали
09:54
Известный журналист сделал громкое заявление о телеканале Медведчука и "русском мире": видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились новые видео гигантского торнадо, который пронесся под Житомиром

пятница, 17 мая 2019, 10:12
переглянути новину українською

В сети опубликовали новые жуткие видео масштабного торнадо, который пронесся в Новоград-Волынском (Житомирская область).

Соответствующие кадры опубликованы в YouTube.

На них можно действительно можно увидеть мощный торнадо, который движется с приличной скоростью навстречу путникам, застрявшим в дороге. На видео видно, как двое мужчин пытаются поскорее уехать с дороги, которая оказалась на пути торнадо.

Как сообщал "Апостроф", недавно появилось впечатляющее фото молнии, снятое под Киевом.

Кроме того, в Киеве после дождя поплыли дороги и переход метро.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Больше, чем у Зеленского: как Вакарчук ворвался в большую политику

В Украине разрабатывают новый миномет: что известно об оружии, фото

Протест евробляхеров в Киеве: как это происходило, фото

Игра престолов: почему Филарет уходит в оппозицию

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: