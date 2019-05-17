Появились новые видео гигантского торнадо, который пронесся под Житомиром

В сети опубликовали новые жуткие видео масштабного торнадо, который пронесся в Новоград-Волынском (Житомирская область).

Соответствующие кадры опубликованы в YouTube.

На них можно действительно можно увидеть мощный торнадо, который движется с приличной скоростью навстречу путникам, застрявшим в дороге. На видео видно, как двое мужчин пытаются поскорее уехать с дороги, которая оказалась на пути торнадо.

Как сообщал "Апостроф", недавно появилось впечатляющее фото молнии, снятое под Киевом.

Кроме того, в Киеве после дождя поплыли дороги и переход метро.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.